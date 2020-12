Actualidade

Uma coligação de associações ambientalistas pediu hoje o fim dos esquentadores e caldeiras que funcionam com combustíveis fósseis até 2025, afirmando que isso será determinante para conseguir a neutralidade carbónica até 2050.

Num estudo divulgado hoje pela coligação Coolproducts, a que pertencem as portuguesas Quercus e ZERO, indica-se que acabar com as caldeiras que usam diesel, carvão ou gás natural para funcionar pode "evitar a emissão anual de cerca de 110 milhões de toneladas" de dióxido de carbono.

A Quercus assinala que "este valor representa dois terços das emissões que é necessário reduzir" nos edifícios públicos e residenciais" para conseguir a neutralidade carbónica até 2050 e "equivale a cerca de 1,5 vezes o total de emissões anuais de Portugal em 2018".