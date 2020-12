Açores/Governo

O secretário da Saúde do Governo dos Açores, Clélio Meneses, adiantou hoje que a região já assegurou os "meios técnicos e logísticos" para receber, até final de janeiro, 20 mil doses de vacinas contra a covid-19.

"Já assegurámos os meios técnicos e logísticos para virem para os Açores, numa primeira fase, que se espera ocorra até ao final de janeiro, 20 mil doses de vacinas no âmbito do plano de vacinação nacional", adiantou hoje o governante, falando no parlamento dos Açores, na discussão do Programa do novo executivo regional, que arrancou na quarta-feira e termina na sexta-feira.

O executivo, formado por PSD, CDS e PPM, está "pronto, presente e próximo" para "atuar em cada local e em cada momento, com base na informação científica mais credível para sustentar a decisão política" no combate à pandemia de covid-19.