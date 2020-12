Covid-19

Um surto provocado pelo novo coronavírus atinge 61 utentes e 25 funcionários nos dois lares da Santa Casa da Misericórdia de Vila Pouca de Aguiar, disse hoje à agência Lusa o provedor da instituição.

Domingos Dias referiu que o primeiro caso nos lares da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) foi detetado a 26 de novembro, no âmbito de um rastreio interno feito com recurso a testes rápidos.

Os testes realizados posteriormente confirmaram um total de 61 utentes e 25 funcionários positivos nos dois lares que a Misericórdia possui em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.