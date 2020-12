Moçambique/Ataques

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, ordenou a contratação das empresas sul-africanas de defesa Paramount e Dyck Advisory Group para fornecer apoio militar terrestre e aéreo no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, noticiou hoje a Africa Intelligence.

No âmbito do negócio, refere a mesma fonte, as duas empresas sul-africanas vão reforçar "substancialmente" a capacidade militar das Forças Armadas de Moçambique (FADM) e da Polícia da República de Moçambique (PRM) no âmbito de contratos negociados "pessoalmente" com o chefe de Estado moçambicano.

Nesse sentido, a publicação adianta que a sul-africana Paramount, que segundo fontes da defesa sul-africanas entregou no passado mês de novembro cinco veículos militares de combate Marauder às FADM, em Cabo Delgado, "está a capacitar militares moçambicanos no manuseamento dos veículos nos arredores da capital moçambicana" e a preparar a entrega a Maputo de "mais sete veículos [Marauder]".