Actualidade

A secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, destacou hoje a inovação, empreendedorismo e dinâmica empresarial a que já se assiste nos territórios do interior, que ganharam uma nova centralidade com a pandemia da covid-19.

"É verdade que todos os territórios do interior têm um potencial muito grande do ponto de vista dos seus recursos endógenos, mas souberam valorizar esses recursos com dinâmicas empreendedoras e empresariais que diversificam a base económica, que capacitam os territórios e que os tornam mais competitivos", salientou a governante.

Isabel Ferreira falava em Alvaiázere, no distrito de Leiria, na sessão de abertura de um "bootcamp" (treino) no "programa de ideação em turismo", denominado 'Green Up', e que tem a sustentabilidade dos territórios e a promoção da economia circular como pilares, que vai decorrer naquele concelho hoje e na sexta-feira.