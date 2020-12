Covid-19

Uma utente de um dos lares da Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Vide (Portalegre) é a primeira vítima mortal do surto de covid-19 na instituição, disse hoje à agência Lusa fonte da administração.

De acordo com a mesma fonte, além do óbito desta utente de 92 anos, no lar João José Le Cocq, há a registar 24 utentes infetados e 11 funcionários, podendo o número de colaboradores infetados aumentar para 14, caso sejam confirmados nas próximas horas os resultados de três testes rápidos efetuados na instituição.

Em comunicado publicado na página da Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Vide (SCMCV) na rede social Facebook é indicado que quatro destes 24 utentes infetados estão hospitalizados.