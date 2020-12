UE/Cimeira

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou-se hoje confiante de que estão reunidas as condições para haja um acordo no Conselho Europeu que desbloqueie o pacote de recuperação acordado pela UE em julho para superar a crise da covid-19.

"Hoje estou mais otimista do que estava ontem, mas, como sabemos, nestes conselhos é melhor não fazer muitos prognósticos antes do fim do jogo. Mas acho que podemos todos ter confiança de que tudo se encaminha para termos um bom desfecho", declarou à imprensa, em Bruxelas, antes de se dirigir para a sede do Conselho, para uma cimeira dominada pelo bloqueio de Hungria e Polónia ao orçamento plurianual e fundo de recuperação devido à sua associação ao respeito pelo Estado de direito.

Segundo Costa, o facto de o plano de recuperação e resiliência e o próximo quadro financeiro plurianual para 2021-2027 - a 'bazuca' de 1,8 biliões de euros - ter sido formalmente inscrito na ordem de trabalhos da cimeira "é um bom sinal, um sinal de que há perspetivas de que é possível um acordo".