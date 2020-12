Covid-19

O diretor do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (Africa CDC), John Nkengasong, disse hoje que o continente está muito mais bem preparado para enfrentar uma vaga pandémica do que há 11 meses.

"O continente está muito mais bem preparado para lidar com a segunda vaga da pandemia do que há 11 meses", disse o responsável durante uma sessão virtual no âmbito da Conferência Económica Africana (CEA), que decorre até hoje em formato virtual a partir de Abidjan.

Nkengasong lembrou que houve 2,3 milhões de africanos que foram infetados com a covid-19, dos quais cerca de 54 mil morreram, mas vincou que foram tomadas muitas medidas para mitigar os efeitos adversos, incluindo o aumento da capacidade de testes por parte dos laboratórios, o aumento do investimento nos cuidados de saúde primários e a alavancagem da tecnologia para reduzir o contacto humano.