Actualidade

A ministra da Saúde invalidou hoje um regulamento da Entidade Reguladora da Saúde sobre a transferência de utentes entre prestadores de cuidados de saúde, decisão já contestada pelo regulador, que diz ser um ato "fora das suas atribuições".

Num despacho hoje publicado em Diário da República, a ministra da Saúde, Marta Temido, declara a invalidade do regulamento n.º 964/2020, de 16 de outubro, da Entidade Reguladora da Saúde (ERS). Este regulamento tinha sido publicado no Diário da República no passado dia 03 de novembro.

A decisão foi hoje contestada pela Entidade Reguladora da Saúde que, em comunicado, afirma que a ministra da Saúde "não tem competência legal para declarar a invalidade de um regulamento de uma entidade administrativa independente".