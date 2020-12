Covid-19

O vice-primeiro-ministro cabo-verdiano, Olavo Correia, admitiu hoje, no parlamento, que o regime de 'lay-off' adotado para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19 no arquipélago será prolongado, para um quarto período, em janeiro.

Ao intervir durante a discussão na especialidade, na Assembleia Nacional, da proposta de lei do Orçamento do Estado de Cabo Verde para 2021, Olavo Correia, que é também ministro das Finanças, explicou que o número de trabalhadores abrangidos pela suspensão do contrato de trabalho, medida implementada até agora em três períodos, o último dos quais termina em 31 de dezembro, "tem estado a diminuir".

"E seguramente no quarto período, em que vamos entrar agora, o número será muito menor, porque as empresas continuam a desconfinar-se e é evidente que haverá menos necessidade de utilizarmos o recurso ao 'lay-off'", afirmou Olavo Correia.