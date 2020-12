Actualidade

O rendimento gerado pela atividade agrícola em Portugal deve diminuir 3,3% em 2020, face a 2019, recuando pela primeira vez desde 2011, segundo a primeira estimativa das Contas Económicas da Agricultura divulgada hoje pelo INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), para este recuo de 3,3% do rendimento da atividade agrícola, em termos reais, por unidade de trabalho ano (UTA), "foi determinante o decréscimo do Valor Acrescentado Bruto (VAB) (-7,7%)", uma vez que os 'outros subsídios à produção' deverão aumentar (+3,6%) e o volume de mão-de-obra agrícola deverá diminuir (-5,6%).

"A atividade agrícola foi naturalmente condicionada pelos efeitos da pandemia covid-19, verificando-se um impacto negativo na produção vegetal, sobretudo nos produtos mais perecíveis ou sensíveis a transporte e armazenamento, enquanto a produção animal foi afetada pelas alterações nos padrões de consumo decorrentes do confinamento", refere.