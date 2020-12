Actualidade

O sindicato que representa os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) saudou hoje a reestruturação daquela força anunciada pelo Governo, mas lamentou que se faça "em função de um episódio sinistro".

Em comunicado, o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SF refere-se à morte em março passado de um cidadão ucraniano nas instalações do serviço no aeroporto de Lisboa, pela qual foram acusados três inspetores, que o terão agredido violentamente, o que motivou na quarta-feira a demissão da diretora do SEF, Cristina Gatões.

"O problema não está em quem serve no SEF", argumenta o sindicato, declarando que "a esmagadora maioria" dos profissionais age com "princípios humanistas, civilistas e democráticos".