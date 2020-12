Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o ministro da Administração Interna deve dar explicações sobre a morte do cidadão ucraniano nas instalações no SEF e, depois, o primeiro-ministro "decidir" da sua continuidade.

No final de uma audiência com a Confederação do Turismo Português, Rui Rio foi questionado se Eduardo Cabrita tem condições para continuar no Governo.

"Como sabem tenho sempre muita dificuldade em dizer que um ministro deve sair porque entendo que isso é da inteira responsabilidade do primeiro-ministro. Dada a gravidade da situação - até porque, ao que parece não é uma situação pontual, mas um padrão do comportamento do SEF - tem de vir a público dar as suas explicações", afirmou Rui Rio, considerando que não é suficiente a demissão da diretora do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), anunciada na quarta-feira.