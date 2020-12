Actualidade

Representantes das associações de micro e pequenas empresas, como cabeleireiros, feirantes ou autocarros turísticos, concentraram-se hoje no Porto para pedir ao Governo um fundo de tesouraria urgente, porque os apoios de combate à pandemia não estão chegam a tempo.

Foi debaixo de chuva ininterrupta que cerca de 20 representantes de associações de micro e pequenas empresas de Portugal se manifestaram na Praça Carlos Alberto, na Baixa do Porto, para denunciarem, com discursos e com cartazes, que o Governo está a falhar nos apoios aos micro negócios.

"Faltam-nos os apoios que não chegam em devido tempo o que é muito gravoso da situação que existe neste momento para os diversos setores da economia nacional", declarou o presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CCPPME), Jorge Pisco, em entrevista aos jornalistas, lembrando que, para além da restauração e hotelaria, todos os outros setores da economia nacional, como os agentes de turismo, feirantes, cabeleireiros, barbeiros, construção de 'stands', entre outros, estão a "atravessar situações muito complicadas".