Actualidade

O presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, Fodé Caramba Sanhá, disse hoje que a Missão Integrada da ONU para a Consolidação da Paz (Uniogbis) na Guiné-Bissau deixou um marco no processo de estabilização do país.

"Avaliamos a missão do gabinete integrado das Nações Unidas como positiva, porque todas as representações deixaram um marco em relação ao progresso no processo de estabilização da Guiné-Bissau", afirmou Fodé Caramba Sanhá.

Segundo o presidente do Movimento da Sociedade Civil, a sociedade civil guineense trabalhou "bastante em conjunto" com a Uniogbis e teve resultados.