Actualidade

Cerca de 30 ativistas sindicais da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) protestaram hoje junto ao Ministério do Ambiente, reivindicando melhores condições, e foram impedidos de continuar o desfile até à residência oficial do primeiro-ministro.

"Tínhamos previsto entregar um documento ao primeiro-ministro (...) só que, pela primeira, vez, a polícia impediu-nos (...) só permitiu deslocação que não fosse um desfile organizado, com visibilidade, o cordão humano que normalmente fazemos", explicou à Lusa o dirigente da Fectrans, José Manuel Oliveira.

As ordens das forças policiais, segundo este responsável, levaram a decidir a desmobilização dos dirigentes sindicais após a manifestação no Ministério do Ambiente, uma vez que recusaram fazer o desfile no passeio, e não na estrada como costumam, e sem carro de som.