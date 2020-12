Actualidade

O banqueiro Joseph Safra, considerado o homem mais rico do Brasil, morreu hoje os 82 ans, de "causas naturais", divulgou o Banco Safra, citado pela imprensa local.

"É com imenso pesar que comunicamos a morte do senhor José Safra, de 82 anos, de causas naturais", diz a nota do Banco Safra, sem adiantar mais pormenores, referindo apenas que a morte ocorreu em São Paulo, a cidade onde residia.

O banqueiro era o homem mais rico do Brasil, segundo o último ranking da revista Forbes, com uma fortuna estimada em 119,08 mil milhões de reais (cerca de 18,9 mil milhões de euros).