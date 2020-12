Actualidade

O treinador do Paços de Ferreira prometeu hoje uma equipa a dar tudo para vencer o Sporting e manter vivo "o sonho" na Taça de Portugal de futebol, em jogo da quarta eliminatória, em Alvalade, na sexta-feira.

"É o 'mata-mata', num palco tremendo, contra uma equipa muito completa, que dispensa apresentações, que está em primeiro e vem de uma série de resultados positivos, mas queremos passar a eliminatória e eliminá-los amanhã [sexta-feira]", disse Pepa, em conferência de imprensa.

O técnico pacense quer fazer mais do que no último jogo entre as duas equipas, em que o Sporting venceu para o campeonato, na Capital do Móvel, por 2-0, em 27 de setembro, sem complexos pela derrota com o Benfica, no último encontro (2-1), mas com cuidados especiais na gestão física dos jogadores.