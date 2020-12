Covid-19

O Governo brasileiro confirmou hoje o primeiro caso de reinfeção pelo coronavírus que causa a doença covid-19 cientificamente diagnosticado no país.

Uma brasileira de 37 anos, que mora em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, e trabalha na área da saúde, infetou-se duas vezes.

Em comunicado, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil informou que recebeu, no último dia 9, um relatório do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fundação Oswaldo (Fiocruz) contendo os resultados laboratoriais de duas amostras clínicas de um caso suspeito de reinfecção pelo novo coronavírus.