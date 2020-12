Covid-19

O Governo aprovou hoje uma proposta de lei sobre as rendas comercias e habitacionais que contempla o alargamento do período de suspensão dos contratos e um regime para os estabelecimentos comerciais que permanecem encerrados.

Os detalhes da proposta de lei, que o Governo vai enviar à Assembleia da República, deverão ser divulgados hoje à tarde pelo ministro da Economia, numa conferência de imprensa conjunta com a ministra do Trabalho para divulgação do alargamento dos instrumentos de apoio às empresas com o objetivo de mitigar o impacto da pandemia de covid-19.

O comunicado do Conselho de ministros refere que foi aprovada a proposta de lei "que altera o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia covid-19".