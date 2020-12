Covid-19

A Autoridade de Saúde dos Açores deu hoje conta da morte de "um homem de 73 anos, na ilha de São Miguel, vítima de covid-19", elevando assim para 21 o número de mortos naquele arquipélago devido ao novo coronavírus.

Segundo a Autoridade de Saúde açoriana, "o óbito ocorreu no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, onde se encontrava internado este doente, residente na Fajã de Baixo, concelho de Ponta Delgada", elevando para 21 o total de vítimas de covid-19 na região, uma delas ocorrida na Terceira e as restantes em São Miguel.

Existem atualmente nos Açores 431 casos positivos ativos de covid-19, sendo 309 em São Miguel, 120 na Terceira, um no Pico e um no Faial.