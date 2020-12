Actualidade

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, lamentou hoje que o Ministério da Cultura não se preocupe com a produção cultural fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

"O Governo mostra, mais uma vez, que não tem qualquer consideração pelo país como um todo, que se concentra nas duas áreas metropolitanas", disse o autarca social-democrata, aludindo aos resultados do Programa de Apoio a Projetos, nas áreas de Criação e Edição, da Direção-Geral das Artes (DGArtes).

Em declarações aos jornalistas no final da reunião de Câmara, Almeida Henriques criticou que 90% das candidaturas aprovadas estejam sediadas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, mostrando assim que coesão territorial é algo de que o Governo fala "com muita frequência, mas que depois se esquece de colocar em prática".