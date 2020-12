Actualidade

O ministro da Administração Interna considerou hoje que a diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) fez bem demitir-se, justificando que o Governo não o poderia ter feito sem haver responsabilidade criminal ou disciplinar.

"O relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna indicia 12 pessoas, não a indiciou, mas considero que a senhora diretora nacional fez bem em entender dever cessar funções", afirmou Eduardo Cabrita em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

Na quarta-feira, o Ministério da Administração Interna comunicou que a diretora do SEF, Cristina Gatões, tinha pedido da demissão, mas sem qualquer referência ao homicídio do cidadão ucraniano, há nove meses, em instalações do SEF no aeroporto de Lisboa.