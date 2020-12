Covid-19

O Banco Central Europeu (BCE) indicou hoje que espera uma recuperação económica mais lenta do que o previsto na zona euro, devido à crise sanitária, enquanto a inflação ficará longe do objetivo, pelo menos até 2023.

Após uma profunda recessão de 7,3% no ano em curso, a pandemia de covid-19 continuará a ter "um impacto mais acentuado" do que o esperado na economia em 2021, afirmou em conferência de imprensa a presidente do BCE, Christine Lagarde.

Em consequência, o BCE aponta para um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro de 3,9% em 2021, mais fraco do que o crescimento de 5% antecipado em setembro, quando tinham sido divulgadas as anteriores previsões.