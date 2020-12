Actualidade

A 11.ª edição do GUIdance - Festival Internacional de Dança Contemporânea vai decorrer de 04 a 13 fevereiro, em Guimarães, apresentando 10 obras, com a dupla Sofia Dias & Vítor Roriz como coreógrafos em destaque, foi hoje anunciado.

Em conferência de imprensa, o responsável pela programação do GUIdance, Rui Torrinha, manifestou-se convencido que, apesar da pandemia, o festival "vai de novo encher as salas", a exemplo do que aconteceu nas edições anteriores.

"Apesar das restrições, apostamos numa edição que não seja menor em relação às anteriores", sublinhou.