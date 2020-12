Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apelou hoje aos países africanos para desenvolverem uma maior colaboração com as suas comunidades de forma a melhorar a adoção das vacinas contra a covid-19 quando estas estiverem disponíveis.

De acordo com um comunicado hoje divulgado pelo gabinete regional da OMS para África, um instrumento de avaliação da preparação para a vacinação para os países da região africana da organização aponta que o reforço do envolvimento da comunidade é de apenas 12%, "muito abaixo da pontuação ótima de pelo menos 80%".

"O envolvimento com a comunidade - um aspeto crucial para adoção da vacina - está entre as categorias menos avançadas no instrumento de avaliação", refere o documento.