Paris, 10 dez 2020 (Lusa) - Portugal está a candidatar-se a lugar no Comité do Património Imaterial da UNESCO, entre 2022 e 2026, mas a candidatura é "altamente competitiva" e vai precisar de "muito trabalho", segundo o embaixador António Sampaio da Nóvoa.

"Portugal, no quadro da representação da UNESCO, nunca esteve no Comité do Património Imaterial e este comité tem vindo a ganhar uma certa visibilidade e interesse, agora é a altura de Portugal se candidatar", justificou António Sampaio da Nóvoa, em declarações à Agência Lusa.

Portugal termina em novembro de 2021 a sua presença no Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), e esteve até 2017 no Comité do Património Mundial, sendo assim possível tentar a presença no Comité do Património Imaterial a partir de 2022.