Moçambique/Ataques

A petrolífera francesa Total disse hoje à Lusa que está "a acompanhar de perto a situação em Cabo Delgado", no seguimento de um ataque de rebeldes armados próximo do megaprojeto que lidera no norte de Moçambique.

"A segurança da força de trabalho e das atividades do projeto Mozambique LNG é a nossa prioridade absoluta", disse fonte oficial da multinacional.

Segundo a mesma fonte, "a Total mantém contacto permanente com as autoridades moçambicanas sobre o assunto".