Actualidade

As receitas de serviços em pacote de comunicações subiram 5,2% até setembro, face a igual período de 2019, para 1.293 milhões de euros, divulgou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

No período em análise, as receitas de ofertas 4/5P [pacotes com ofertas de quatro e cinco serviços, respetivamente] representaram 63,1% do total.

"No terceiro trimestre, a receita média mensal por subscritor de pacote foi de 34,74 euros, mais 0,5% do que no trimestre homólogo", refere a Anacom, na informação divulgada no seu 'site'.