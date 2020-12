TAP

O PSD afirmou hoje que o ministro Pedro Nuno Santos assumiu entender que o "caminho certo" era fazer votar o plano de reestruturação da TAP no parlamento e até "não estar confortável" com a decisão contrária do primeiro-ministro.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião com o Governo, o líder parlamentar do PSD, Adão Silva, falou num "dissenso" entre o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas sobre a possibilidade de fazer votar este plano, hoje totalmente afastada por António Costa.

Questionado se o ministro Pedro Nuno Santos tinha assumido essa vontade na reunião de hoje, o deputado do PSD respondeu afirmativamente.