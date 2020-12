Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, informou hoje que não falará ao país sobre a provável renovação do estado de emergência até 07 de janeiro, como fez até anteriormente, por ser agora candidato presidencial.

"Entendo que não devo falar ao país por ter, além do exercício das funções de Presidente da República, uma outra situação neste momento", declarou o chefe de Estado aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa, numa alusão à sua recandidatura ao cargo, anunciada na segunda-feira.

Nestas declarações à comunicação social, o Presidente da República escusou-se a comentar as medidas em concreto que o Governo anunciou no sábado que prevê adotar nos períodos do Natal e da passagem de ano, com a ressalva de que poderão ser reavaliadas tendo em conta a evolução da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal.