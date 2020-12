Actualidade

As "graves violações" cometidas contra crianças registaram um "aumento considerável" no Mali nos últimos três anos, afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, num relatório hoje divulgado e no qual expressou preocupação.

Entre julho de 2017 e março de 2020, foram cometidas 1.764 violações graves contra 1.092 crianças (251 raparigas, 811 rapazes e 30 de sexo indeterminado), segundo o relatório sobre o impacto do conflito armado nas crianças no Mali, apresentado ao Conselho de Segurança da ONU.

"Isto representa um aumento considerável em relação aos números apresentados no relatório anterior (740 violações graves cometidas contra 507 crianças), que abrangeram um período mais longo (três anos e meio)", acrescenta o documento, citado pela agência France-Presse (AFP).