Covid-19

O número de vítimas mortais do surto de covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, no Alentejo, subiu para quatro, com a morte de mais dois utentes, disse hoje à agência Lusa o provedor.

Os dois utentes, um homem e uma mulher, com idades na casa dos 80 anos, morreram no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, onde estavam internados, precisou António Sargento, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Serpa (SCMS), no distrito de Beja.

O surto de covid-19 identificado no Lar de S. Francisco, propriedade da SCMS, infetou 88 pessoas, nomeadamente 74 utentes - quatro dos quais morreram - e 14 funcionários.