Covid-19

A Iniciativa Liberal requereu hoje uma audição parlamentar urgente da ministra da Saúde, do coordenador do grupo de trabalho que elaborou o plano de vacinação contra a covid-19, bem como as empresas farmacêuticas envolvidas, para esclarecer as dúvidas sobre este plano.

Num requerimento a que a agência Lusa teve acesso, o deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, afirmou que o plano de vacinação contra a covid-19, apresentado pelo Governo há uma semana, "é público, é genérico e suscita bastantes questões, especialmente relativamente à sua operacionalização".

"É fundamental assegurar a transparência do plano de vacinação contra a covid-19, de modo a que os portugueses compreendam o seu objetivo e a sua operacionalização e se sintam, consequentemente, seguros", defendeu.