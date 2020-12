Actualidade

O projeto editorial Akiara Books, fundado em Barcelona pela editora portuguesa Inês Castel-Branco, foi distinguido pela Câmara do Livro da Catalunha, em Espanha, revelou aquela organização.

A Câmara do Livro da Catalunha decidiu atribuir a Inês Castel-Branco o Memorial Fernando Lara, uma distinção criada há mais de vinte anos, em honra do antigo editor Fernando Lara, e destinada a reconhecer "um jovem empresário ou uma nova iniciativa empresarial no setor do livro".

A organização sublinha a "extraordinária tarefa" da Akiara Books, de edição e divulgação de livros ilustrados para crianças e jovens.