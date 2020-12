Presidenciais

Os debates televisivos com os candidatos às presidenciais arrancam no sábado, dia 02 de janeiro, e terminam no dia 09 de janeiro, com Marcelo Rebelo de Sousa a abrir e fechar o ciclo.

Ao todo são 15 debates, dos quais nove nos canais generalistas e seis no cabo, de acordo com o acordado entre os três canais RTP, SIC e TVI.

O primeiro debate acontece no dia 02 de janeiro, na RTP1, entre Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, e Marisa Matias, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda (BE), pelas 21:00.