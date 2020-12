Covid-19

Cabo Verde diagnosticou mais 11 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando a 11.203 os casos acumulados desde 19 de março, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.

Em comunicado, aquele ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 332 amostras desde quarta-feira e três deram resultado positivo para o novo coronavírus no concelho da Praia, capital do país, que tem atualmente 26 casos ativos.

Ainda na ilha de Santiago foram confirmados nas últimas 24 horas novos casos de covid-19 nos concelhos de São Domingos (2) e de São Miguel (1).