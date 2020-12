Covid-19

O Governo angolano atualizou as regras da situação de calamidade para fazer face à covid-19, alargando o horário do comércio e serviços bancários, bem como a força de trabalho, para fazer face ao aumento da procura na quadra festiva.

As medidas do novo decreto presidencial relativo à situação de calamidade pública que passam a vigorar a partir de sábado e até ao dia 10 de janeiro, foram hoje apresentadas pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida.

O anterior conjunto de medidas iria vigorar até ao dia 22 de dezembro, mas vários fatores levaram à revisão antecipada, segundo o governante.