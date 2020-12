Actualidade

Angola e Estados Unidos da América acordaram "continuar a fortalecer" a cooperação bilateral para apoiar Luanda nos esforços contra a corrupção e abusos dos direitos humanos, segundo um documento hoje divulgado pelos dois países.

O acordo foi alcançado no terceiro Diálogo Bilateral sobre Direitos Humanos, realizado no dia 01 deste mês e que reuniu representantes dos dois países, incluindo o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, o subsecretário de Estado do Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho norte-americano, Scott Busby, e a embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Nina Maria Fite.

"Durante o diálogo, os dois países concordaram em continuar a fortalecer a cooperação bilateral para apoiar os esforços de Angola contra a corrupção, aumentar a responsabilização pelas violações e abusos dos direitos humanos, promover a governação democrática e apoiar as proteções dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, incluindo os direitos à reunião pacífica e as liberdades de expressão, associação, religião ou credo", refere o comunicado conjunto de Washington e Luanda.