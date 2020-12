Actualidade

O governo regional considerou hoje uma "noite de glória" a conquista pelo Museu de Fotografia da Madeira do prémio Museu do Ano 2020, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia, que distinguiu o arquipélago com mais três distinções.

"Esta foi sem dúvida alguma uma noite de glória para a cultura da Região Autónoma da Madeira", disse o secretário do Turismo e Cultura deste arquipélago à agência Lusa.

Eduardo Jesus comentava o facto do Museu de Fotografia da Madeira --- Atelier Vicente's, o único do país dedicado à fotografia, ter sido hoje distinguido com o Prémio Museu do Ano 2020, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), segundo o anúncio efetuado por esta organização, em Lisboa.