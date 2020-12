Actualidade

A Disney está a preparar o lançamento de nove séries do universo da "Guerra das Estrelas", após o sucesso das primeiras duas temporadas de "The Mandalorian", que estarão exclusivamente disponíveis no seu serviço de 'streaming' Disney+.

O anúncio foi feito pelo responsável do grupo de novos media e entretenimento, Kareem Daniel, durante o Investor Day da Walt Disney, que decorreu esta madrugada em Los Angeles.

"Vamos adicionar algo novo todas as semanas", declarou o responsável, revelando que haverá também 10 novas séries do universo cinemático Marvel, e 15 séries e mais 15 filmes da Pixar e Disney, todos disponíveis apenas no Disney+.