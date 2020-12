Covid-19

As cidades chinesas de Dongning e Suifenhe, na província de Heilongjiang, no nordeste do país, lançaram hoje uma campanha de testes de ácido nucleico, após detetarem dois novos casos de covid-19.

Em comunicado, as autoridades anunciaram que esperam concluir o processo em três dias, abrangendo, no total, 300 mil pessoas.

Suifenhe e Dongning, que têm 70 mil e 230 mil habitantes, respetivamente, decretaram restrições ao movimento dos seus habitantes. Quem quiser sair das cidades terá de apresentar resultado negativo nos testes de ácido nucleico.