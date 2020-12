Hong Kong

O magnata dos 'media' de Hong Kong Jimmy Lai, conhecido pelas posições pró-democracia, foi acusado ao abrigo da lei de segurança nacional do território, de acordo com órgãos de comunicação social locais.

Jimmy Lai, de 73 anos, proprietário do jornal Apple Daily, que tem liderado as críticas ao executivo de Hong Kong, alinhado com Pequim, foi acusado por suspeita de conluio com forças estrangeiras e por pôr em perigo a segurança nacional, informou a emissora local TVB.

Em comunicado, a polícia disse que acusou um homem de 73 anos ao abrigo da lei de segurança nacional, sem no entanto indicar nomes.