Actualidade

A representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, Rosine Sori-Coulibaly, afirmou que as sanções a militares do país não foram impostas de "ânimo leve" e que são uma "ferramenta" para encorajar as pessoas a contribuírem para a paz.

"O principal a dizer é que foi a ferramenta que se utilizou para encorajar os militares ou todos os atores interessados a realmente contribuir para a consolidação da paz no seu país", afirmou, em entrevista à Lusa, a também chefe do Gabinete Integrado para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (Uniogbis), que termina a sua missão em 31 de dezembro.

Rosine Sori-Coulibaly explicou também que as sanções não foram impostas de "ânimo leve", mas na sequência de uma "constatação em relação à violência política, em relação aos sucessivos golpes de Estado, e ao papel que, infelizmente, as forças armadas desempenharam na instabilidade do país".