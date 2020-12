Actualidade

Quarenta e dois cidadãos beneficiários do estatuto de refugiados provenientes da Turquia chegaram na quinta-feira a Portugal ao abrigo do Programa Voluntário de Reinstalação do Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), informou hoje o Governo.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) adianta tratar-se de 24 cidadãos iraquianos e 18 sírios que correspondem a oito agregados familiares.

Destes 42 refugiados, 32 serão acolhidos em Loures (distritos de Lisboa) e 10 em Lisboa.