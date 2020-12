Covid-19

A Rússia registou nas últimas 24 horas 613 óbitos por covid-19, um novo máximo desde o início da pandemia, informaram hoje as autoridades sanitárias de Moscovo.

O número diário de mortes confirmadas pelo novo coronavírus na Rússia registou um aumento em novembro e continuou a subir em dezembro.

O último recorde do número de mortes tinha ocorrido no passado dia 02 de dezembro, com 589 óbitos.