Actualidade

O Ministério Público (MP) acusou de corrupção um funcionário do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), num processo relacionado com licenciamento de obras no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

A acusação contra o técnico do ICNF e outros arguidos, sem se precisar quantos, foi divulgada pelo MP num comunicado publicado na página de Internet do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora e consultado hoje pela agência Lusa.

Segundo o MP, o técnico do ICNF está acusado de corrupção passiva, branqueamento e violação de regras urbanísticas por funcionário, enquanto aos outros arguidos foram imputados os crimes de corrupção ativa, branqueamento e falsificação de documento.