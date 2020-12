Covid-19

A Alemanha regista hoje novos máximos desde o início da pandemia, com 29.875 novos casos de contágio e 598 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch.

O anterior recorde de novas infeções ocorreu na quinta-feira, com 23.679 casos positivos em 24 horas (6.200 contágios menos do verificado hoje) e o último número máximo de mortos num período de 24 horas (590) ocorreu na passada quarta-feira.

O número de casos positivos desde o início da pandemia na Alemanha é atualmente de 1.272.078 casos, com 20.970 mortos.