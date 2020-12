Actualidade

O Japão anunciou hoje doações a Moçambique no valor de 23,7 milhões de dólares (19,5 milhões de euros) para três projetos.

O maior projeto diz respeito à construção de instalações para abastecimento de água na província do Niassa, a mais remota de Moçambique, no norte do país, e está orçado em 20 milhões de dólares (16,4 milhões de euros).

Os outros dois projetos no valor de cerca de 1,8 milhões de dólares (1,4 milhões de euros) cada vão financiar o fornecimento de lanchas e outros equipamentos para a polícia costeira, lacustre e fluvial e o encerramento da lixeira de Hulene em Maputo.