Actualidade

A Câmara de Deputados argentina aprovou hoje um projeto que legaliza o aborto na maioria dos casos e encaminhou a legislação ao Senado, onde deverá ser votada antes do fim do ano, com resultado imprevisível.

Com 131 votos a favor, 117 conta e seis abstenções, a Câmara de Deputados aprovou a legalização do aborto até a 14.ª semana de gestação ao fim de 20 horas de debate.

O projeto, apoiado pelo Presidente, Alberto Fernández, passa agora ao Senado, onde a paridade de forças entre pró e contra é acirrada, tornando o resultado imprevisível.